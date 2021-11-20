شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة التونسى يشكر الصين على المساعدات الأخيرة لمكافحة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب وزير السياحة التونسى محمد المعز بلحسين، عن شكر بلاده وامتنانها للمساعدات الهامة التي قدمتها الصين في الفترة الأخيرة لدعم المنظومة الصحية في مجابهة وباء كورونا، كما أشاد بما حققته الصين من نجاح في السيطرة على الوباء والعودة إلى الحياة اليومية بصفة طبيعية.

جاء ذلك - حسبما ذكر بيان صادر عن وزارة السياحة التونسية - خلال لقاء الوزير مع سفير الصين في تونس جانج جيان قواه بمقر الوزارة.

وبحث المسئولان - خلال اللقاء - سبل دعم التعاون الثنائي القائم بين البلدين في المجال السياحي والسبل الكفيلة بتطوير أعداد السياح الوافدين من الصين إلى الوجهة التونسية بالنظر إلى خصوصية السائح الصيني الذي يحبذ السياحة الاستكشافية والثقافية وزيارة المواقع التاريخية والتراثية.

كما أكدا على أهمية تسيير خط جوي مباشر بين البلدين مما من شأنه أن يساهم في تطوير التعاون الثنائي في العديد من المجالات ومنها السياحة وكذلك سبل تطوير مجال التكوين الموجه لمهن السياحة في عدد من المجالات على غرار اللغة والثقافة والعادات الصينية وذلك بالتعاون مع مراكز ومدارس التكوين السياحي في تونس بالإضافة إلى إمكانية بعث برامج مشتركة لتطوير عدد من الحرف التقليدية التونسية والتزود بالمواد الأولية الأساسية.

من جانبه، أشاد السفير الصيني ما حققته تونس من نتائج إيجابية بفضل الجهود المبذولة في مجابهة تفشي وباء كورونا كما أكد على تضامن بلاده الكامل مع تونس في هذا الظرف الصحي الدقيق على مختلف المستويات وحرصها على مواصلة دعم هذه الجهود وتعزيز علاقات التعاون الثنائي في المجالين الاقتصادي والتنموي وتطوير الاستثمارات في تونس.