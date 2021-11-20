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بغداد تنفى تمديد موعد انسحاب القوات الأمريكية من العراق

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القاهرة - سامية سيد - نفى المتحدث باسم العمليات المشتركة العراقية اللواء تحسين الخفاجي، تمديد موعد انسحاب القوات الأمريكية من البلاد.

 

وقال الخفاجي- وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء- إن الحديث عن تمديد موعد انسحاب القوات الأمريكية غير دقيق وغير صحيح، وموعد خروج القوات القتالية فى 31 من ديسمبر المقبل ثابت ولا تغيير فيه.

 

وأضاف أن العلاقة بين الطرفين بعد خروج القوات القتالية ستكون علاقة استشارية فى مجالات التدريب والتسليح والمعلومات الاستخبارية والأمنية ضد تنظيم (داعش) الإرهابي.

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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