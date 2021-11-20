شكرا لقرائتكم خبر عن بغداد تنفى تمديد موعد انسحاب القوات الأمريكية من العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى المتحدث باسم العمليات المشتركة العراقية اللواء تحسين الخفاجي، تمديد موعد انسحاب القوات الأمريكية من البلاد.

وقال الخفاجي- وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء- إن الحديث عن تمديد موعد انسحاب القوات الأمريكية غير دقيق وغير صحيح، وموعد خروج القوات القتالية فى 31 من ديسمبر المقبل ثابت ولا تغيير فيه.

وأضاف أن العلاقة بين الطرفين بعد خروج القوات القتالية ستكون علاقة استشارية فى مجالات التدريب والتسليح والمعلومات الاستخبارية والأمنية ضد تنظيم (داعش) الإرهابي.