الحوثي يتضامن مع حماس ضد قرار بريطانيا

دبي - محمود عبدالرازق - وقال محمد الحوثي وهو عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة "أنصار الله" في صنعاء، عبر "تويتر": ندين تصنيف حماس بالإرهاب، وإن كان غير مستغرب من بريطانيا المؤسس للاحتلال "في إشارة إلى إسرائيل".

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وأضاف: "وعندما يتزامن (يقصد التصنيف) مع مرور ذكرى وعد بلفور الإجرامي، فهو تأكيد على استمرار بريطاني في إرهاب الضحية ودعم الكيان المجرم".

وختم الحوثي قائلا: "إننا على يقين أن التصنيف سياسي، ولا يمثل لقيادة حماس ومناصريها إلا عزيمة لاستمرار تحرير القدس وكل فلسطين".

وكانت صحيفة الغارديان البريطانية قد ذكرت، صباح اليوم الجمعة، أن وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، تعتزم إعلان حركة حماس منظمة إرهابية وذلك عبر مشروع قانون بريطاني سينص على منع تقديم أي دعم للحركة الفلسطينية، وكل من يتورط في ذلك سيحكم عليه بالسجن 10 سنوات.

وادعت الوزيرة البريطانية بأن هذه الخطوة يمكن أن تساعد في محاربة "معاداة السامية"، موضحة أنه سيحظر التعامل مع حركة حماس أو ترتيب أي لقاءات معها أو حتى الإعراب عن دعمها.

ويشار أن كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس هي المحظورة فحسب، حاليا في بريطانيا.

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