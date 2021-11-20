عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يارا تدشن أول سفينة حاويات كهربائية ذاتية القيادة في العالم

السبت 20 نوفمبر 2021

الخليج 365

تستعد أول سفينة شحن في العالم تعمل بالكهرباء بالكامل، وتسير ذاتيا، للإبحار، ابتداء من العام المقبل.



والسفينة، مملوكة لشركة "يارا" النرويجية، لصناعة الأسمدة للإبحار بمحاذاة الساحل الجنوبي للنرويج والقيام بدورها في تحويل صناعة البلاد إلى صناعة نظيفة.

تقليل ألف طن سنويا من الانبعاثات

وابتداء من العام المقبل من المقرر أن تحل السفينة "يارا بيركلاند"، التي يبلغ طولها 80 مترا، محل السفينة "لوري هوليج"، للإبحار بين مصنع "يارا"، في بورسجرون في جنوب النرويج، ومينائها للتصدير في "بريفيك".

وحسب رويترز، تبلغ المسافة بين المصنع، وميناء التصدير، على الطريق البري، نحو 14 كيلومترا.

وستقلل السفينة انبعاثات الكربون بمقدار ألف طن سنويا تعادل 40 ألف رحلة بالديزل على الطريق البري، ومن المتوقع أن تعمل ذاتيا بالكامل خلال عامين.

وقال سفاين تور هولستر، الرئيس التنفيذي لشركة "يارا"، إن ذلك يعني بالنسبة للشركة خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مصنعها في بورسجرون، وهو أحد أكبر مصادر ثاني أكسيد الكربون المنفردة في النرويج.

مواصفات سفينة الحاويات الكهربائية

ووفقا لموقع "engadget" التقني طورت يارا مفهوم أول سفينة حاويات كهربائية ذاتية القيادة، لأول مرة في عام 2017، وخططت للإبحار في عام 2020، لكن جائحة "كوفيد-19"، أجلت بدء الرحلات.

وتبلغ سرعة السفينة القصوى نحو 13 عقدة من نظامي الدفع بقدرة 900 كيلووات، لهذا تعتبر بطيئة، مقارنة، بسرعة سفن الحاويات العادية التي تتراوح بين 16 و25 عقدة.

وتقوم فكرة السفينة الأساسية على تطوير معدات الملاحة البحرية من أجهزة استشعار وحواسيب إلى أجهزة تحكم، حيث يتم إمدادها بخط السير، ومن بعدها يقوم العقل الإلكتروني برسم خريطة الرحلة من البداية إلى النهاية.​

وهذه السفينة ليست أول سفينة بدون طاقم من أي نوع تنطلق، ولكنها أول نموذج يعمل بالكهرباء بالكامل.