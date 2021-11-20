عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الصينيون والقهوة.. إحصائية صادمة لن تصدقوها

السبت 20 نوفمبر 2021

الخليج 365

أصدرت منصة بيانات الاستهلاك الصينية مؤخرا، تقرير "الكتاب الأبيض لنمو صناعة القهوة في الصين 2021"، تتضمن إحصائيات صادمة عن الاستهلاك.



وأظهر التقرير بلوغ حجم سوق البن في الصين 113 مليار يوان في عام 2019، بزيادة قدرها 31.24٪ على أساس سنوي. فيما بلغ حجم هذه الصناعة في عام 2020 حوالي 145.4 مليار يوان، ومن المتوقع أن ينمو سوق البن الطازج في الصين بـ20٪ في عام 2021، بما يتجاوز 100 مليار يوان.

وبحسب التقرير، من المتوقع أن يزداد حجم المستهلكين للقهوة في الصين في 2021 من 334 مليونًا إلى 354 مليونًا، بمعدل نمو عند 6٪؛ ومع امتداد سوق البن إلى المدن والمحافظات الصغيرة تدريجيًا، من المتوقع أن يبلغ معدل النمو لعدد المستهلكين حوالي 10% تقريبا.

وتتوزع خارطة استهلاك القهوة في الصين حسب المناطق، حيث تمثل مدن الدرجة الأولى 37٪، ومدن الدرجة الثانية 32٪، ومدن الدرجة الثالثة 29٪.

مع ذلك، وبالمقارنة مع الدول الأخرى، فإن نصيب الفرد من استهلاك القهوة في البر الرئيسي خلال 2020 يبقى عند 9 أكواب فقط في السنة.

بينما يبلغ الرقم في اليابان 280 كوبًا، والولايات المتحدة 329 كوبًا، وكوريا الجنوبية 367 كوبًا. وهو ما يعني بأنه لا يزال هناك مجال كبير للنمو في سوق البن المحلي.

ومن زاوية السعر، يمكن أن يقبل 36٪ من مستهلكي القهوة الصينيين كوب القهوة في حدود 26 إلى 35 يوانًا. ويفضل 27٪ من المستهلكين سعرا يتراوح بين 16 إلى 25 يوانًا، وهو الهامش السعري الذي يفضله المستهلكون المحتملون أيضا.

وبيّنت نتائج الاستطلاع الذي أجراه تقرير الكتاب الأبيض المذكور أعلاه، أن محبي القهوة في الصين هم في الغالب من ذوي الياقات البيضاء في مدن الدرجة الأولى، والذين تتراوح أعمارهم بين 20 و40 عامًا.

ومعظمهم حاصل على درجة البكالوريوس أو أعلى، ويمتلكون دخل أعلى. فيما تتساوى تقريبا نسبة الاستهلاك بين الجنسين.

أما فيما يتعلّق بالمستهلكين المحتملين، فإن أصحاب المهن الحرّة هم الأكثر احتمالا لاستهلاك القهوة في المستقبل، وتصل نسبتهم إلى 24٪. كما جاءت نسبة الطلاب وربات البيوت في إجمالي المستهلكين المحتملين للقهوة، أعلى من نسبة المستهلكين الحاليين. وهو ما يعني استمرار تلاشي الحدود المهنية لمستهلكي القهوة في المستقبل.

تختلف أنواع القهوة الأكثر مبيعًا عبر الإنترنت عن المحلّات العادية. وهناك أنواع عدة من منتجات القهوة التي تباع عبر الإنترنت تعد أكثر شيوعا، مثل كيس القهوة بالتنقيط والقهوة المجففة سريعة التحضير، والقهوة المجففة عبر التجميد.

وقد ازدادت الحصة السوقية للعلامات التجارية المحلية الجديدة بشكل مطرد. على غرار قهوة "تاسوجاري"، التي تجمع بين الصناعة الصينية وسلسلة التوريد اليابانية. ومثلت منتجاتها من كيس القهوة بالتنقيط 35.2 ٪ من إجمالي مبيعات السوق المحلية الصينية.

وتتركز القهوة في الأسواق العادية بشكل أساسي في المقاهي الصغيرة وسلاسل المقاهي الكبرى والقهوة السريعة.