عدن - ياسمين عبد الله التهامي - Tesla Pi.. كل ما تريد معرفته عن هاتف إيلون ماسك المعجزة

السبت 20 نوفمبر 2021

الخليج 365

تعتزم شركة "تسلا" لصناعة السيارات الكهربائية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها إطلاق هاتف "Tesla Pi" في وقت لاحق من هذا العام.



من المنتظر أن يتم طرح الهاتف الجديد للمنافسة في مجال تكنولوجيا الهواتف الذكية في تطور جديد في هذا المجال الذي يشهد تطوراً يومًا بعد يوم.

يقف وراء طرح هذا الهاتف الجديد والمتميز الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، حيث يرغب فى المنافسة والدخول في هذا المجال القوي للهواتف الذكية بعد أن حقق طفرة كبيرة في مجال السيارات الكهربائية.

وشهدت الأيام الاخيرة انتشار الكثير من الأخبار و التسريبات الخاصة بالهاتف الذي شهد إعجاب الكثير من المستخدمين في جميع أنحاء العالم، حيث تم تسريب بعض المواصفات الخاصة بالهاتف من حيث المواصفات الداخلية والتصميم الخارجي له.

مواصفات هاتف تسلا المنتظر

من المتوقع أن يكون الهاتف الجديد قادر علي التحكم في السيارات الكهربائية تسلا، بالإضافة إلى قدرنه علي الاتصال بالإقمار الصناعية.

تم الإعلان عن بعض التفاصيل الخاصة بهاتف Tesla Pi الجديد والذي جاء يدعم نظام الإنترنت الفضائي كأول هاتف يمتلك هذه الخاصية في عالم التكنولوجيا الحديثة.

وجاء الهاتف بتصميم داخلي مميز من الخارج ليشبه هاتف "آيفون 12 " من حيث الانحناء الحاد، كما جاء الهاتف ليظهر بنظام الكاميرا الرباعية الخلفية، بالإضافة إلى خاصية جديدة من نوعها وهي القدرة على تعدين العملة المشفرة التي يكون مقرها المريخ، بالإضافة إلى الكثير من التقنيات الحديثة مثل تقنية خاصة بالمستخدمين الذين يعانوا من إصابات دماغية.

سوف يشمل الهاتف الجديد تقنيات متطورة للذين يعانون من اضطرابات دماغية، ويصدر الهاتف بشاشة 4k رائعة، ولديه ذاكرة تخزين داخلية بسعة 2 تيرابايت.

يتضمن الهاتف نظام الاتصالات الجيل الخامس بالإضافة إلى معالج رسومي مميز.

ويتضمن الهاتف أيضاً كاميرات خلفية من النوع الرباعي والتي تأتي بدقة 108 ميجا بكسل.