التحالف العربي يعلن عن عملية نوعية بعد تدمير 3 مسيرات مفخخة

دبي - محمود عبدالرازق - وقال التحالف العربي إن الهجوم نفذته "أنصار الله" صوب المنطقة الجنوبية من الأراضي السعودية.

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وأكد التحالف العربي أن أسقط ودمر 3 طائرات مسيرة مفخخة أُطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية.

وأضاف التحالف أنه "بدأ تنفيذ عملية نوعية للتعامل مع مصادر التهديد".

في سياق متصل، أفاد مصدر في صنعاء لوكالة "سبوتنيك"، بأن "طيران التحالف العربي نفذ غارتين على العاصمة صنعاء وسط تحليق مكثف".

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثيين، أواخر 2014.

في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.

وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف، فضلا عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.

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