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مقتل طفلين فى انفجار لغم بمدينة تدمر السورية

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القاهرة - سامية سيد - قتل طفلان وأصيب آخران بانفجار لغم أرضى من مخلفات الحرب فى منطقة الجمعيات السكنية بمدينة تدمر وسط سوريا، مساء اليوم الجمعة، بحسب "روسيا اليوم" .

 

ونقلت وكالة "سانا" عن مدير الهيئة العامة لمشفى تدمر الوطنى وليد عودة أن كادر المشفى أجرى الإسعافات اللازمة للمصابين اللذين تعرضا لجروح وسحجات مختلفة نتيجة انفجار اللغم قبل أن يتم نقلهما إلى مشافى حمص.

 

وقالت الوكالة إن التنظيمات الإرهابية عمدت إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة فى الأحياء وبجانب الطرقات وفى الحدائق لإلحاق أكبر ضرر بالأهالى وترهيبهم لمنعهم من العودة إلى منازلهم بعد تحريرها من الإرهاب.

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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