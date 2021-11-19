رغد صدام حسين تتمنى لدولة خليجية أن تظل عامرة بالسلام والاستقرار

دبي - محمود عبدالرازق - وهنأت رغد صدام حسين سلطنة عمان بمناسبة احتفالها بعيدها الوطني الـ51، والذي يوافق في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام.

وكتبت رغد صدام حسين عبر حسابها على موقع "تويتر" أنها "تهنئ سلطنة عمان وقائدها وشعبها بمناسبة اليوم الوطني العماني، وتمنت أن يحفظ الله الدولة الخليجية، ويجعلها عامرة بالحب والسلام والاستقرار".

وسبق لرغد صدام حسين أن نعت سلطان قابوس، قابوس بن سعيد، الذي توفي العام الماضي، ونشرت مقطعا مصورا له مع والدها الراحل صدام حسين.

ونشرت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الجمعة، صورا لعروض ألعاب نارية تضيء سماء مدينة صلالة بمحافظة ظفار بالأشكال والألوان الزاهية، احتفالا بالعيد الوطني الـ51.