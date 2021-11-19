شكرا لقرائتكم خبر عن أمن السواحل الليبى ينقذ 72 مهاجرا من عرض البحر ويعيدهم إلى طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم الجمعة، إنقاذ 72 مهاجرًا غير شرعى من عرض البحر من قبل أحد الزوارق التابعة للإدارة العامة لأمن السواحل وإعادتهم إلى طرابلس.

وبحسب تلفزيون (الوسط)، أوضحت الوزارة أن عملية الإنقاذ نفذها الزورق البحرى «P300» التابع للإدارة العامة لأمن السواحل الذى قام بنقل المهاجرين بعد إنقاذهم إلى نقطة الإنزال بفرع الإدارة فى ميناء طرابلس، وتقديم كافة المساعدات الإنسانية والصحية لهم بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.