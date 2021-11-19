شيخ الأزهر عن الأمير تشارلز: وجدت فيه صوتا غربيا منصفا بحديثه عن الإسلام والمسلمين

دبي - محمود عبدالرازق - وكتب الطيب عبر حسابه على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي باللغتين العربية والإنجليزية، أنه "سعد بلقاء الأمير تشارلز في الجامع الأزهر، وأنه وجد فيه قائدا يتحلى بالحكمة والمسؤولية، وصوتا غربيا منصفا في حديثه عن الإسلام والمسلمين".

وعن تفاصيل اللقاء الذي دار بينهما، أوضح شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، في منشوره أنهما "ناقشا أبرز الأزمات الإنسانية المعاصرةن منها أهمية تعزيز حوار الأديان، وأزمة تغير المناخ، وضرورة إيجاد حلول جذرية للحد من خطورتها".

وكان شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب استقبل ولي عهد بريطانيا الأمير تشرلز وزوجته كاميلا باركر، أمس الخميس، بالجامع الأزهر الشريف.

ووصل الأمير تشارلز وزوجته إلى القاهرة، أمس الخميس، والتقيا الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وقرينته، انتصار السيسي، في قصر الاتحادية.

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