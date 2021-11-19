شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا بالدول العربية: العراق الأكثر تسجيلا للإصابات والبحرين والإمارات صفر وفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمر العراق كأكثر الدول العربية تسجيلا للإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، فيما شهدت البحرين والإمارات صفر وفيات متعلقة بالفيروس.

ففي العراق، سجلت وزارة الصحة، 789 إصابة و21 حالة وفاة، و1216 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و73 ألفا و267 حالة، والوفيات إلى 23 ألفا و628 حالة، والشفاء إلى مليونين و31 ألفا و304 حالات بنسبة 98%.

وفي البحرين، سجلت وزارة الصحة، 22 إصابة جديدة، وشفاء 16 حالة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 275 ألفا و698 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 1393 حالة بعد عدم تسجيل وفيات جديدة بالفيروس.

وفي الإمارات، سجلت وزارة الصحة 77 إصابة جديدة بإجمالي 741 ألفا و291 حالة، بالإضافة إلى 93 حالة شفاء، ليبلغ الإجمالي 735 ألفا و992 حالة، فيما لم تسجل أية حالات وفاة جديدة، ليستقر الإجمالي عند 2144 حالة.

وفي ليبيا، سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 429 إصابة، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 367 ألفًا و218 حالة، كما سجل 1941 حالة تعاف ليرتفع الإجمالي إلى 326 ألفًا و451 حالة، بالإضافة إلى 19 حالة وفاة جديدة، ليبلغ مجموع الوفيات 5 آلاف و365 حالة.

وفي السعودية، سجلت وزارة الصحة 35 إصابة وحالة وفاة واحدة، وتعافي 42 حالة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 549 ألفا و412 حالة، والوفيات إلى 8 آلاف و822 حالة، والشفاء إلى 538 ألفا و505 حالات.

ففي الأردن، سجلت وزارة الصحة 3677 إصابة جديدة و21 وفاة، و1122 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 909 آلاف و415 حالة، والوفيات إلى 11 ألفا و331 حالة، والشفاء إلى 861 ألفا و254 حالة.

وفي فلسطين، أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، تسجيل 3 وفيات و230 إصابة جديدة، و195 حالة شفاء، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 98.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.7%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1175 إصابة جديدة بإجمالي 657 ألفا و367 حالة، و9 حالات وفاة جديدة بإجمالي 8 آلاف و625 حالة، فيما وصل إجمالي حالات الشفاء إلى 626 ألفا و22 حالة.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 72 إصابة جديدة، و3 وفيات، وتماثل 165 حالة للشفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 948 ألفا و705 حالات، والوفيات إلى 14 ألفا و758 حالة بنسبة 1.6%، والشفاء إلى 930 ألفا و767 حالة بنسبة 98.1%.

وفي الجزائر، سجلت وزارة الصحة 163 إصابة جديدة و5 وفيات، وتماثل 103 حالات للشفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 208 آلاف و695 حالة، والوفيات إلى 6 آلاف و14 حالة، والشفاء إلى 143 ألفا و125 حالة.