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وزارة الخارجية السعودية تعلن إعادة افتتاح سفارتها لدى جمهورية الصومال

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية السعودية، إعادة افتتاح سفارة المملكة لدى جمهورية الصومال الفيدرالية، في العاصمة الصومالية مقديشو، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وثمنت الوزارة، جهود الحكومة الصومالية في تسهيل إجراءات إعادة افتتاح سفارة المملكة في مقديشو، ما يؤكد عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، كما تتطلع وزارة الخارجية إلى تعزيز العمل المشترك بين البلدين والدفع بها نحو آفاق أرحب بما يحقق مزيداً من النماء والازدهار للبلدين والشعبين الشقيقين.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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