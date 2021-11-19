شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الخارجية السعودية تعلن إعادة افتتاح سفارتها لدى جمهورية الصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية السعودية، إعادة افتتاح سفارة المملكة لدى جمهورية الصومال الفيدرالية، في العاصمة الصومالية مقديشو، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وثمنت الوزارة، جهود الحكومة الصومالية في تسهيل إجراءات إعادة افتتاح سفارة المملكة في مقديشو، ما يؤكد عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، كما تتطلع وزارة الخارجية إلى تعزيز العمل المشترك بين البلدين والدفع بها نحو آفاق أرحب بما يحقق مزيداً من النماء والازدهار للبلدين والشعبين الشقيقين.