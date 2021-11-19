شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية العراق يؤكد ضرورة تفعيل آليات العمل المشترك مع "التعاون الخليجي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الجمعة ضرورة تفعيل آليات العمل المشترك مع مجلس التعاون الخليجي بما يعكس عمق العلاقات وما تنطوي عليه من مصالح مشتركة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إن ذلك جاء خلال لقاء حسين مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، لبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالعمل العربي المشترك.