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وزير خارجية العراق يؤكد ضرورة تفعيل آليات العمل المشترك مع "التعاون الخليجي"

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القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الجمعة ضرورة تفعيل آليات العمل المشترك مع بما يعكس عمق العلاقات وما تنطوي عليه من مصالح مشتركة.

 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إن ذلك جاء خلال لقاء حسين مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، لبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالعمل العربي المشترك.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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