شكرا لقرائتكم خبر عن ولاية بافاريا الألمانية تلغى جميع أسواق عيد الميلاد جراء كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يزال وباء كورونا يلقى بظلاله على المناسبات الاجتماعية والأعياد الرسمية التى تتسم بالتجمعات البشرية الكبيرة، وفى هذا السياق ألغت ولاية بافاريا الألمانية جميع أسواق عيد الميلاد التي تشتهر بها هذا العام جراء ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد، في إطار قيود أوسع لاحتواء الوباء. وفق العربية.

وقال رئيس مقاطعة بافاريا ماركوس سودر خلال مؤتمر صحفي «الوضع خطير جدا جدا وصعب»، بينما أعلن أيضا عن إغلاق النوادي الليلية والحانات والخدمات الليلية في المطاعم للسيطرة على موجة وبائية رابعة.