شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجية البحرين وليبيا يبحثان جهود تحقيق الأمن على هامش حوار المنامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبي الدكتورة نجلاء المنقوش، مع وزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، اليوم الجمعة، آخر التطورات والمستجدات على الساحة الليبية والجهود التي تبذل لتحقيق الأمن والاستقرار، على هامش أعمال الدورة السابعة عشرة لمؤتمر حوار المنامة وفق وكالة الأنباء البحرينية "بنا".

تم خلال اللقاء المنعقد، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وما تشهده من تطور ونمو في ظل الحرص المتبادل على تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق المشترك، وتطلع البلدين الشقيقين لتنمية تلك العلاقات إلى مستويات أوسع بما يحقق المصالح والأهداف المشتركة.

وقد انطلقت اليوم في البحرين، النسخة الـ17 من حوار المنامة، التي تعتبر القمة الأمنية الأولى بالشرق الأوسط التي تستضيفها البحرين منذ عام 2004، بتنظيم مشترك بين وزارة الخارجية والمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (آي آي اس اس)، والذي يتخذ من العاصمة البريطانية مقرا له.

وتستمر القمة لمدة 3 أيام، بمشاركة أكثر من 300 مسؤول ومفكر من مختلف دول العالم حضوريا، وسط الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة للتصدي لجائحة كورونا وإلزامية التطعيم، والفحص عند الوصول للوفود كافة.