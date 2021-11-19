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عشرات الآلاف من الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة في رحاب الأقصى

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القاهرة - سامية سيد - أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين في الداخل والضفة الغربية صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك. 

 

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة إن نحو 45 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة بالأقصى وسط إجراءات مُشددة من قبل سلطات الاحتلال على أبواب المسجد وداخل حارات وأزقة وأبواب البلدة القديمة. 

 

وانتشرت قوات الاحتلال عند طريق باب الأسباط ومدخل المقبرة اليوسفية وباب الساهرة، وباب العامود بالقدس، ودققت في هويات الوافدين. 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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