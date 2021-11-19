شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تقدم 18 ألفا و803 جرعات من لقاح كورونا خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي، تقديم 18 ألفا و803 جرعات من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم الجمعة 21 مليونا و665 ألفا و31 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 219.05 جرعات لكل 100 شخص.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19، وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.