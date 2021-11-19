شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فوز العتيبي تصف بدور البراهيم بـ"أم مسامير" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سخرت الفاشينيستا السعودية فوز العتيبي من مواطنتها بدور البراهيم، بعد إعلان الأخيرة عن نحت خصرها، واتهامها لها بمحاولتها ”محاكاة جسدها وقوامها“.



وخرجت فوز العتيبي في مقطع فيديو عبر حسابها في ”سناب شات“ وهي تقلد بدور البراهيم، معلقة: ”خصري مرسوم رسم، كأنه مرسوم بريشة فنان، يعني أحمد كان مسكها بإيد وحدة، يعني جمال رباني، غيره يسوي قص ونحت علشان يصير قوامه مثل قوامي، عرفتوهم مين نقصد، برافو أم مسامير، تبغى تصير كذه، أطالب حمود بالحقوق بما إنهم يستنسخون خصري وقوامي الجميل“.