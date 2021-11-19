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تداول مقاطع فيديو لقائدي مركبتين قاما بالتفحيط في جدة.. والسلطات السعودية تتدخل

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دبي - محمود عبدالرازق - ونشر الحساب الرسمي للمرور السعودي، مساء اليوم الجمعة، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أشار فيها إلى أنه تمكن من ضبط قائدي مركبتين مارسا التفحيط في أحد الأحياء السكنية بجدة.

وأكد المرور السعودي وصول إشارة تفيد بانتشار وتداول مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر قائدي مركبتين يقومان بممارسة التفحيط داخل أحد الأحياء السكنية في محافظة جدة، مشيرا إلى أنه تم ضبطهما وإحالتهما للهيئة المرورية بهدف تطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور في المملكة.

وتعد "التفحيط" أو "الدرافت"، من أكثر الرياضات شعبية في ، إلا أن ممارستها ممنوعة في الشوارع، حيث تؤدي للعديد من الحوادث.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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