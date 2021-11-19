رئيس البرلمان الروسي يؤكد خلال استقباله نظيره المصري أهمية التعاون بين البرلمانين

دبي - محمود عبدالرازق - وخلال الاجتماع ناقش الطرفان مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك تطوير التفاعل البرلماني والتعاون في المجالات الإنسانية والاجتماعية، بحسب ما نقل موقع الدوما.

تطوير العلاقات وصيغ جديدة

قال فولودين "يجب أن نفعل كل شيء لضمان نمو التفاهم المتبادل بين برلماناتنا لصالح مواطني بلداننا. من الضروري جعل الصيغة البرلمانية أكثر فعالية. وهذا يتطلب أشكالاً جديدة من التعاون".

© Photo / State Duma لقاء رئيس مجلس الدوما فياتشسلاف فولودين مع ورئيس مجلس شيوخ جمهورية مصر العربية عبد الوهاب عبد الرازق في موسكو

كما أشار فولودين، إلى عدم انعقاد المنتدى الدولي "تطوير البرلمانية" بسبب الجائحة، معربا عن أمله في إمكانية استئناف هذا التفاعل في العام المقبل.

داعيا في الوقت ذاته أن يكون هذا حافزا لتنمية العلاقات على مستوى لجان متخصصة أو في شكل جديد لما فيه مصلحة للبلدين.

من جهته دعى عبد الرزاق نظيره الروسي لزيارة القاهرة، والذي أعلن قبوله لها.

التعاون في الاقتصاد والتعليم

ناقش فولودين وعبد الرازق في الاجتماع نمو التجارة بين روسيا ومصر وتبادل الطلاب.

قال فولودين " إن حجم التجارة آخذ في الازدياد. فخلال ثمانية أشهر من هذا العام، ارتفع بنسبة 34.5%".

وتابع مضيفا: "يشكل الطلاب المصريون واحدا من أكبر مجتمعات الدراسة هنا في روسيا"، وأشار إلى أن مصر هي إحدى الدول العشر التي يأتي معظم الشباب منها إلى روسيا الاتحادية لتلقي التعليم.

بدوره، أشار عبد الرازق إلى أن تكثيف التفاعل بين برلمانات بلدينا يمكن أن يوفر فرصا لتنفيذ جميع مشاريع التعاون بين روسيا الاتحادية ومصر.

© Photo / State Duma لقاء رئيس مجلس الدوما فياتشسلاف فولودين مع ورئيس مجلس شيوخ جمهورية مصر العربية عبد الوهاب عبد الرازق في موسكو

قائلا: "يتم تنفيذ العديد من المشاريع الاقتصادية المهمة لبلدينا. وشدد على أن روسيا تشارك في تنفيذها".

وأشار عبد الرازق إلى أن نوابا من مجلس الشيوخ المصري عملوا كمراقبين في الانتخابات الأخيرة لمجلس الدوما، مشيرا إلى المستوى الديمقراطي العالي للانتخابات".