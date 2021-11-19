39 فلسطينيا يطلبون اللجوء لإسبانيا بعد هبوط طائرتهم التي أقلعت من القاهرة في برشلونة

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بعد هبوط الطائرة في برشلونة من القاهرة يوم الاثنين الماضي، كان من المقرر أن يستقل الركاب طائرة أخرى متوجهة إلى كولومبيا والإكوادور لكنهم سعوا بدلا من ذلك لتقديم طلب اللجوء إلى السلطات في المطار.

ونقلت "رويترز"، عن المتحدثة باسم المكتب الإقليمي للحكومة المركزية إنه

وأضافت المتحدثة أن مسؤولي الهجرة المحليين يقومون بتقييم حالاتهم، مشيرة إلى أنهم في غرفة خاصة ويتم الاهتمام بكل احتياجاتهم.

وأوضحت أنهم هناك بناء على رغبتهم، مؤكدة أنهم لم يتسببوا في أي مشكلة، لكنها رفضت الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وتعد هذه المحاولة الثانية لمجموعة من المسافرين جوا للدخول إلى إسبانيا في أقل من أسبوعين.

ففي السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني، تسلل 21 راكبا من طائرة على المدرج في مطار بالما دي مايوركا بعد هبوط اضطراري بعد ادعاء أحد الركاب المرض.

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