مفتي شيعي لبناني يصف مجلس القضاء في بلاده بـ"الفاسد الأعلى"

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب موقع النشرة اللبناني، قال قبلان: "في ما يتعلق بالأزمة القضائية، فتشوا عن السياسة​، ولمجلس القضاء الفاسد الأعلى والهيئة العامة لمحكمة التمييز أقول أيضاً كلمة: أفظع ما في الحياة ظلم القضاة".

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وأوضح قبلان أن "أخطر الظلم ظلم قاض يرى الوطن زواريب أو طائفة أو تبعيّة سياسية أو صفقة لما وراء جدران الوطن، والأخطر منه عندما تسقط ثقة المواطن به وبضميره الإنساني"، على حد قوله.

تصريحات قبلان جاءت خلال خطبته الجمعة اليوم، والتي أكد فيها على أن "الدولة اللبنانية" غير موجودة في المشهد اللبناني.

ووجه رجل الدين الشيعي حديثه إلى القوى السياسية وما وصفها بـ "السلطة الغافلة"، قائلا: "الإنسان أكبر مقدسات الله، وهو يتعرض في هذا البلد لعملية إبادة شاملة عن طريق عاصفة تجويع وترويع غير واضحة النهاية، فيما دولتنا العتيدة غير موجودة لا بل متهرّبة، وتتعامل مع قضايا الوجع والجوع والانهيارات دون مسؤولية أو اهتمام، وسط شعب بمعظمه يلفظ أنفاسه، وهذا ما لا يقبله عقل أو دين أو أي منطق إنساني".

واعتبر قبلان أن "ما يجري يحتّم علينا المواجهة بكل ما أعطانا الله من قوة، لأن الوطن إنما يكون وطناً بإنسانه وعدالته الاجتماعية والحقوقية، وليس بالمراكز والمناصب السياسية".

ورأى المفتي الجعفري أنه "في سياق ضرورة حماية البلد والناس لا يمكن للسلطة وأزلامها ومتنفّذيها التلاعب بالرسوم والتكاليف المالية الحكومية أو بالدولار الجمركي دون وجود ضمانات فعلية تمنع خطورة الأزمة التي تجتاح الناس".

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