الأردن: 52 ألف لاجئ سوري عادوا برغبتهم إلى بلادهم في الـ 3 سنوات الأخيرة

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب وكالة "عمون"، طلب نواب من البرلمان توضيحات من وزارة الداخلية حول الأوضاع القانونية والإنسانية للاجئين السوريين المقيمين في المخيمات.

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وأكد الفراية أن 52 ألف لاجئ سوري قد عادوا برغبتهم إلى بلادهم منذ فتح الحدود.

وبدوره، قال وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، إنه تم فتح مركز حدود جابر أمام عودة اللاجئين بتاريخ 15 أكتوبر 2018 لتسهيل عودة اللاجئين المتواجدين على أراضي المملكة طوعيا، سواء كانوا داخل المخيمات أو خارجها.

وكانت دمشق قد استضافت الثلاثاء الماضي، اجتماعاً مشتركاً دورياً لمقر التنسيق بين الإدارات الروسية والسورية لمساعدة المواطنين السوريين في العودة الآمنة إلى وطنهم بمشاركة ممثلين عن هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية.

وناقش جميع الأطراف خلال الاجتماع تسهيل عودة اللاجئين إلى سوريا، وكذلك خطوات أخرى للمساعدة في استعادة الحياة السلمية في البلاد.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على أن عودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى ديارهم تظل أولوية وطنية للقيادة السورية، التي تبذل قصارى جهدها من أجل ذلك.

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