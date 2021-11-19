نائب وزير الخزانة الأمريكي يبحث في قطر غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب

دبي - محمود عبدالرازق - وجرى خلال اللقاء بين رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، ونائب وزير الخزانة الأمريكي والي أديمو، والوفد المرافق له، استعراض علاقات التعاون الاستراتيجي بين قطر والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تطويرها، إلى جانب مناقشة جملة من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل، بحسب المصدر نفسه، دون مزيد من التفاصيل، بحسب وكالة قطر الرسمية للأنباء.

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والتقى نائب وزير الخزانة الأمريكي مع وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والنائب العام القطري عيسى بن سعد النعيمي، ووزير المالية علي بن أحمد الكواري، حيث جرى استعراض الموضوعات محل الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها لا سيما في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، والتطورات المالية والاستثمارية والاقتصادية.

وتأتي هذه الاجتماعات بعد يوم من قرار أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تعيين الشيخ بندر محافظا جديدا لمصرف قطر المركزي خلفا للشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني الذي كان يشغل هذا المنصب منذ مايو العام 2006.

كما يجيء بعد موافقة لجنةُ الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى الثلاثاء الماضي على تعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وكانت قطر أصدرت في 11 سبتمبر العام 2019 قانونا جديدا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هو القانون رقم (20) لذلك العام ليحل محل قانون مماثل سابق يعود لعام 2010.