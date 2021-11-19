تركي الفيصل: علينا أن ندافع عن أنفسنا ضد إيران حتى لو بقنبلة نووية... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وجاءت تصريحات الأمير تركي الفيصل خلال مقابلة أجراها على قناة "MSNBC"، يوم الخميس.

وردا على سؤال عما إذا كانت المملكة العربية السعودية ستطور قنبلة نووية إذا ما ظنت أن إيران تتحرك صوب ذلك؟ أجاب الفيصل "قلت بصورة علنية سابقا أنه يجب علينا القيام بكل ما هو ضروري بما في ذلك الحصول المعرفة لتطوير قنبلة في سبيل الدفاع عن أنفسنا ضد احتمال إيران مسلحة نوويا".

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وأضاف "أنا لست في الحكومة (السعودية) لأقول ما ستقوم به الحكومة ولكن هذا هو رأيي الشخصي".

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، قد قال في تصريحات سابقة خلال مقابلة مع قناة "CBS" الإخبارية الأمريكية عام 2018، إنه إذا طورت إيران قنبلة نووية فستفعل المملكة العربية السعودية الشيء نفسه في أسرع وقت.

وفي عام 2019، قالت الولايات المتحدة إنها لن تزود السعودية بالتكنولوجيا النووية، إلا إذا وقعت المملكة اتفاقية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تسمح بإجراء عمليات تفتيش مفاجئة ومتعمقة، حيث أثارت التوترات مع إيران المخاوف من أنها قد تستخدم هذه التكنولوجيا لتطوير أسلحة.

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