شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تفرض 10 آلاف أوقية على المسافرين إلى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرضت السلطات الأمنية الموريتانية، بمطار أم التونسي ليلة البارحة مبلغ 10 آلاف أوقية قديمة على المسافرين إلى تونس، وسط حالة من التذمر في صفوف المسافرين.

من جهتها قالت الشرطة الموريتانية، في بيان اليوم الجمعة إن المبلغ يُدفع لمكتب وكالة الحجز والطيران بموريتانيا M T S مقابل الحصول على وثيقة جديدة تشترطها السلطات التونسية لدخول أراضيها.

وأوضح البيان أن الوثيقة يطلق عليها (احميني)، نافيا أن يكون أفراد الشرطة قد أخذوا هذه المبالغ من المسافرين.