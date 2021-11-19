شكرا لقرائتكم خبر عن سجن وغرامة 3 ملايين ريال.. عقوبات تلاحق المخالفين من مشاهير الميديا بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لاحقت العقوبات القانونية عددا من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعى فى السعودية ممن تجاوزوا القواعد والقانون كالمبالغة في تجميل ما يعرضونه، وادعاء المصداقية بهدف جمع أكبر عدد من المتابعين، وتحقيق القدر الأكبر من المكاسب المادية، في حين لم يتحقق لهم الوعي بخطورة ما يبثونه وتبعاته على المجتمع، "وفق "عكاظ".

أكدت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع فى السعودية، أنها أصدرت عقوبات يصل مجموعها إلى أكثر من 3 ملايين ريال بحق عدد من مشاهير التواصل الاجتماعي وأشخاص آخرين لمخالفتهم الإجراءات الاحترازية ونظام الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية، كما ضبطت 14 من المشاهير بين مواطنين ومقيمين، خالفوا نظام الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية، إضافة إلى ضبط مجموعة تجارية، وصدر بحق مالكها غرامة بلغت قيمتها 400 ألف ريال.

كما صدرت بحق 12 شخصا مخالفات تراوح بين 50 و300 ألف ريال، وهم 7 من المقيمين و5 من المواطنين، وتضمنت المخالفات المرصودة، دعوة للتصوير والنشر في مواقع التواصل الاجتماعي، ثم التصوير والنشر بشكل فعلي في وسائل التواصل الاجتماعي.

بين المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، أن الجهات الأمنية استدعت مواطناً ادعى فى مقطع فيديو قام بتوثيقه ونشره على مواقع التواصل الاجتماعى، تعرضه لجريمة ابتزاز من أحد الأشخاص مقابل مبلغ مالي، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقرَّ بعدم صحة ادعائه وأن الحادثة مفتعلة، بهدف الترويج لحسابه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

وفى السياق نفسه، أكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، أن الجهات الأمنية قبضت على مواطنٍ في العقد الرابع من العمر، بعد بثه مقطعاً مصوراً على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، يتهم فيه إحدى المؤسسات الصحية باتباع طرق خاطئة في علاج المرضى، وعدم جدوى الأدوية التي تستخدم فيها، وأن ما يقدم من أدوية يعرض حياة المريض لمضاعفات خطيرة، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

وعاقبت وزارة التجارة مشهورين في «السناب» بغرامة 200 ألف ريال سعودي مع منعهما من الترويج الإلكتروني لمدة شهرين، لمخالفتهما قواعد نظام التجارة الإلكترونية بخداع وتضليل المستهلكين عبر ادعاءات مضللة، عبر إعلان مخالف ظهر خلاله التاجر في مقابلة مع المعلن بهدف الترويج لمنتج قهوة فيما تلقى التاجر غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال، فضلا عن إيقافه عن مزاولة التجارة الإلكترونية لمدة شهرين.

أكدت النيابة العامة بمنطقة تبوك إحالة أحد المشاهير إلى السجن العام بعد ثبوت إدانته في إثارة النعرات القبلية والإساءة إلى شيوخ وأعيان إحدى القبائل بالمملكة. وبينت أن الجهات الأمنية رصدت عدة تجاوزات بثها المشهور عبر حسابه على «التيك توك» لتبرير موقفه، مستعرضاً بعض الكُتب والروايات التي تؤيد صحة ما يدعيه واتخاذه نفس النهج السابق في إثارة النعرات القبلية بالمنطقة.استخفاف واعتداء على عامل

وأعلنت شرطة منطقة الرياض القبض على متورطين في مقطع متداول أظهر دفْع وافد في مجرى مائي بأحد المواقع البرية، وذلك بعد أن وثقا الفعلة ونشراها عبر برنامج «سناب شات»، وتم تداول المقطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهما مواطنان في العقدين الرابع والخامس من العمر، وتم إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات الأولية النظامية كافة، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وواصلت النيابة العامة تحذيرها من إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه، عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، مبينة أن مرتكب ذلك يعاقَب بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، وبغرامة مالية تصل إلى 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.