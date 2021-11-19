شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم مصرف لبنان يسلم رئيس الحكومة تقريرا بحساباته الشخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تسليمه لرئيس الوزراء نجيب ميقاتى، تقريرا يتضمن التدقيق بحساباتي الشخصية والحسابات التي تثار في الإعلام منذ نحو سنة ونصف السنة وهي أيضاً موضوع تحقيقات قضائية، وفق بيان صحفى.

وقال سلامة: "لقد سلمت مبقاتى هذا التقرير انطلاقاً من مبدأ الشفافية، ولكي تكون لديه المعطيات المدققة التي تثبت بكل وضوح أن أموالا قد دخلت إلى مصرف لبنان من العمليات التي لها علاقة بشركة "فورى" ولا أموال من مصرف لبنان استفدتُ منها أنا شخصياً، وأن حساباتي لدى المصرف هي منفصلة تماماً عن حسابات البنك المركزى".

وأضاف: لا علاقة لهذا بالتدقيق الجنائى فالتدقيق الجنائي يأخذ مجاله، وقال:"ما قمتُ به هو مبادرة شخصية مني كي أتمكن من وضع المعطيات العلمية أمامكم والتي تدحض كل ما نسمع أو نقرأ،ومن شائعات ترمى هنا وهناك ضمن حملة ممنهجة ومبرمجة للنيل مني ومن كرامتي. هذا الموضوع لا علاقة له أبداً بباقي الأمور، سواء التدقيق الجنائي أو التحقيقات القضائية.