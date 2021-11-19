شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 74 إرهابيا وضبط أسلحة ومتفجرات خلال أسبوع بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت خلية الإعلام الأمنى العراقى اليوم الجمعة، إلقاء وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، خلال الأسبوع الماضى، القبض على 74 إرهابيا مطلوبا وفق المادة 4 إرهاب في أنحاء مختلفة من البلاد.

وأفادت الخلية الأمنية ـ في بيان أوردته القناة (العراقية) الإخبارية ـ بأن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وتوابعها في وزارة الداخلية تمكنت أيضا خلال الأسبوع الماضي من تدمير 3 أوكار إرهابية وضبط 1268 من الأعتدة مختلفة الأنواع و30 عبوة ناسفة؛ خلال العمليات الأمنية التي تشنها في مناطق متفرقة من البلاد.

ويأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، ضبط سيارة محملة بـ7 منصات لإطلاق الصواريخ في مقالع مشيرفة، ضمن محافظة نينوي الواقعة شمال البلاد.

يذكر أن القوات العراقية تشدد من إجراءاتها وعملياتها الأمنية؛ خلال هذه الفترة في مختلف أنحاء البلاد، لملاحقة وطرد فلول تنظيم داعش الإرهابي وقمع العمليات الإرهابية في البلاد.