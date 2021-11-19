شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط سيارة محملة بـ7 منصات للصواريخ فى نينوى بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، ضبط سيارة محملة بـ7 منصات لإطلاق الصواريخ فى مقالع مشيرفة ضمن محافظة نينوى.

وقالت المديرية فى بيان، أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، اليوم الجمعة، إن العملية تمت بناء على معلومات استخباراتية دقيقة وبالتعاون مع أحد تشكيلات قيادة الفرقة 16 لواء 92، وأسفرت عن ضبط سيارة في منطقة مقالع مشيرفة في نينوى تحمل 7 منصات لاطلاق الصواريخ و3 صواريخ كانت معدة لاستهداف أحد الأماكن في المحافظة.

وفى وقت سابق، أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق اعتقال المنسق العام لـ"ولايتي كركوك والأنبار" بعملية استخباراتية نفذت بموجب معلومات دقيقة.

وقالت الخلية إنه "بعملية استخبارية نوعية نفذت بجهد استخباري متميز اعتمد على معلومات دقيقة لشعبة المصادر في مديرية الاستخبارات العسكرية وبجهد فني من خلية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب التابعة للمديرية وبقوة تنفيذية من كتيبة الاستطلاع العميق أحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، أسفرت عن إلقاء القبض على أحد قادة عصابات داعش الإرهابية في مدينة الفلوجة ب‍الأنبار".

وأضافت أن "المعتقل يعتبر من الأهداف المهمة لمديرية الاستخبارات العسكرية، كونه يشغل منصب ما يسمى المنسق العام بين ولاية كركوك وولاية الأنبار".

وقالت: "تمكن رجال الاستخبارات العسكرية وبعد متابعة دقيقة لتحركاته من تحديد مكان تواجده ومداهمته والقبض عليه فجرا، محققين عنصري المباغتة والصدمة".