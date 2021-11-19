اجتماع رباعي بين مصر واليونان وقبرص وفرنسا في أثينا

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب بيان الوزارة، سيشارك اليوم وزير الخارجية المصري سامح شكري في الاجتماع الوزاري الذي يضم وزراء خارجية كلا من مصر واليونان وقبرص وفرنسا.

وأضاف البيان أن هذا الاجتماع الوزاري يُعقد في ظل توافق الرؤى الاستراتيجية التي تجمع بين الدول الأربع.

وأوضح أن الاجتماع سيتناول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وسبل تطوير علاقات مصربالاتحاد الأوروبي، ودفع التعاون في ملفات الطاقة، ومواجهة ظاهرة التغير المناخي، والهجرة.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار التنسيق الوثيق المستمر بين مصر واليونان وقبرص وفرنسا.

تابع أحدث أخبار العالم عبر سبوتنيك عربي.