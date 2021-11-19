جزائرية بين أفضل 100 معلم عالمي في عام 2021

دبي - محمود عبدالرازق - ونالت زحوط الجائزة على بحثها التطبيقي في فترة الجائحة وإغلاق المدارس حول "تنمية عقل التلميذ باستخدام التكنولوجيا "Developing growth mindset by using technology، من خلال إنشاء نادي افتراضي.

المسابقة أجرتها منظمة "أسك غيدوكايشن أواردس" وهي منظمة عالمية مقرها نيودلهي بالهند، تهتم بالمشاريع والبحوث التربوية عبر العالم، وتم تتويج الفائزين فيها عن بعد في هذه الطبعة.

هذا و قد سبق للمعلمة الجزائرية الفوز بلقب "المعلم الخبير الدولي لدى Microsoft Education" ووسام ISTE Standards لموسمين متتالين منذ 2020.

في غضون ذلك، كرمت وزارة التربية الجزائرية، المعلمة زحوط خيرة، بعد تتويجها بجائزة المعلم العالمي.