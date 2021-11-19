مصر تعلن عن أول طريق يطبق منظومة النقل الذكي لديها

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت البوابة الرسمية إن الطريق الدائري الممتد حول العاصمة القاهرة الكبرى بطول 106 كم سيكون أول طريق تطبق عليه منظومة النقل الذكي ITS بعد انتهاء مشروع توسعته وتطويره خلال العام المقبل.

وتعمل الحكومة حاليا على استكمال أعمال إنشاءات البنية الأساسية اللازمة ومد الكابلات بطول مسار الطريق الدائري، إلى جانب تزويده بمنظومة النقل الجماعي الجديدة وهي الأتوبيس الترددي السريع.

وجاءت تفاصيل عن الطريق الدائري في تقرير عرضته القناة الأولى على التلفزيون المصري، والذي أوضح أن الطريق الدائري سيشهد انطلاق الأتوبيس الترددي السريع الذي يأتي كبديل للنقل العشوائي، كما أنه يعمل بالطاقة النظيفة، سواء الكهربائية أو الغاز الطبيعي بما يساعد على الحد من التلوث وترشيد الطاقة وتقليل الحوادث وتحسين الصحة العامة والارتقاء بالأداء الاقتصادي.

ويهدف استخدام الأتوبيس الترددي السريع إلى خفض استخدام المواطنين للسيارات الخاصة على غرار المدن العالمية، ما يشكل نقلة حضارية أكثر استدامة.

وتعتبر شبكة الأتوبيس الترددي السريع المقرر إطلاقه العام المقبل هي الأطول في العالم بطول 106 كم، ويتم تنفيذها بالتوازي مع منظومات النقل الجديدة الأخرى، مثل المونوريل والقطار الكهربائي ومترو الأنفاق، وهو ما سيؤدي إلى إحداث نقلة نوعية ضخمة على مستوى النقل الجماعي في محافظات القاهرة الكبرى.

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