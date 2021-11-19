سماع دوي انفجارات في محافظة نينوي بالعراق ومصدر أمني يوضح السبب

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، إن "أصوات الانفجارات ناتجة عن انفجار 3 صواريخ على الأقل داخل مركبة في منطقة مشيرفة بمحافظة نينوى بسبب خلل فني دون وقوع خسائر".

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وأضاف أن "مجموعة مسلحة على ما يبدو كانت تنوي استخدام الصواريخ في الهجوم على هدف معين"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وتشهد مدينة الموصل انتشار أمني مكثف، ووفقا لمصدر أمني فإن ذلك يأتي ضمن ممارسة أمنية حسب توجيهات صادرة من وزارة الداخلية في 6 محافظات منها الموصل.

يشار إلى أن القوات الأمنية العراقية تواصل عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا) في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور عناصره الفارين مجددا.

بينما تتمركز قوات الحشد الشعبي على الشريط الحدودي مع سوريا للتصدي لمحاولات تسلل عناصر التنظيم الإرهابي المتكررة.

وكان العراق، قد أعلن في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.

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