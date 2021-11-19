أردوغان يتلقى اتصالا هاتفيا من بينيت.. الأول من نوعه

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء أمس الخميس، بأن بينيت أعرب عن شكره للرئيس أردوغان، بشأن تدخله الشخصي لإعادة الزوجين الإسرائيليين اللذين اعتقلا في إسطنبول، بتهمة التجسس، الأسبوع الماضي.

وذكرت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن بينيت قدم الشكر لأردوغان بعد اتهام الزوجين الإسرائيليين بتصوير مقر إقامة الرئيس التركي، مع التأكيد على إفراج السلطات التركية عن الزوجين، فجر أمس الخميس.

© AP Photo / Burhan Ozbilici

وأكدت القناة أن تلك المكالمة الهاتفية كان لها تأثير إيجابي على البلدين، حيث نقلت على لسان مسؤولين أتراك، وجود احتمالات لتحسين العلاقات الثنائية ، بما في ذلك عودة السفراء، مشيرة إلى أن تركيا معنية بتحسين العلاقات، وإسرائيل في المقابل أيضا.

وفي السياق نفسه، وجه الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، الشكر لنظيره التركي رجب طيب أردوغان، بعد إفراج أنقرة عن زوجين إسرائيليين اتهما بالتجسس.

وجاء هذا خلال اتصال هاتفي، أمس الخميس، إثرة عودة الزوجين الإسرائيليين إلى إسرائيل، معربا عن شكره لأردوغان على "تدخله الشخصي ومساعدته" في الإفراج عن الزوجين ناتالي وموردي أوكنين.

وعبر الرئيس الإسرائيلي عن أمله في علاقات دبلوماسية أكثر دفئا مع تركيا بعد أكثر من عام من التوترات بين تركيا وإسرائيل.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن أردوغان أكد خلال الاتصال أن العلاقات بين تركيا وإسرائيل تشكل أهمية لاستقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا على ضرورة تقليص الخلافات بين الدولتين.

​وأشار أردوغان خلال الاتصال الهاتفي إلى ضرورة إعطاء الأولوية لتطوير العلاقات بين إسرائيل وفلسطين وإطلاق عملية السلام بين الجانبين، مشددا على ضرورة العمل من أجل أن يسود السلام والتسامح في المنطقة.

وكانت محكمة تركية أمرت في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني بإلقاء القبض على الزوجين، بتهم تجسس على خلفية التقاطهما صورا لمقر إقامة الرئيس أردوغان في إسطنبول.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار إسرائيل الآن عبر سبوتنيك