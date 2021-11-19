لماذا اعتذر السفير العراقي في عمان للأردنيين؟

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب ما كتبه هادي عبر حسابه الشخصي بموقع إنستغرام قال: "أعتذر عن أي سوء تعبير أو فهم حصل جراء ما عبرت عنه سابقا".

وأكد السفير العراقي لدى الأردن اعتذازه بما وصفها بـ "العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط بين الشعبين الشقيقين الأردني والعراقي المبنية على أسس راسخة من الروابط التاريخية والاجتماعية، والتي تسمو على أي حادث فردي".

وكان هادي قد استنكر في بيان نشره عبر حسابه أيضا في إنستغرام، تعرض مستثمر عراقي للاعتداء، على يد أشخاص لم يتم تحديد هويتهم في العاصمة عمان.

وأكد أنه يتواصل مع الجهات المختصة للقبض على "المعتدين، وتقديمهم ومن يقف وراءهم للقضاء العادل لينالوا جزاءهم العادل ورد الاعتبار للمستثمر العراقي والحيلولة دون تكرار مثل هذا الاعتداء"، حسب تعبيره.

بيان السفير العراقي كان مثار تعامل من لاصحف الأردنية، حيث انتقدته معتبرة المشاجرة سلوكا عاديا يحدث في أي مكان وليست مقصودة أو موجهة.

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