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الصحة التونسية: تطعيم 20 ألفا و189 شخصا ضد فيروس كورونا خلال 24 ساعة

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القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة التونسية، تطعيم 20 ألفا و189 شخصا باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال(24) ساعة الماضية من بينهم 5 آلاف و473 شخصا تلقوا الجرعة الثانية.

وأوضحت الوزارة - في بيان لها اليوم الجمعة - أن 4 ملايين و830 ألفا و374 شخصا استكملوا التلقيح، فيما بلغ العدد الإجمالي للجرعات التي تم توزيعها 9 ملايين و977 ألفا و626 جرعة بينها 17 ألفا و244 جرعة للسفر.


ولفتت الوزارة، إلى أن عدد الأشخاص المسجلين في منظومة "إيفاكس" المخصصة للحصول على اللقاح بلغ 6 ملايين و930 ألفا و219 شخصا حتى الآن.
 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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