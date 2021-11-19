شكرا لقرائتكم خبر عن حادث مروع.. تصادم 4 مركبات بالعرضيات والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير
تسبب تصادم مروع وقع بين 4 مركبات في وفاة شخص وإصابة 10 آخرين في محافظة العرضيات، مساء أمس الخميس.
وعبر أهالي العرضيات عبر وسم “طريق العرضيات ينزف” عن استياءهم الشديد من تأخر ازدواجية الطريق الرابط بين محافظتي العرضيات ومحافظة المخواة.
وأكد الأهالي أن المحافظة بحاجة ماسة وعاجلة لإنهاء ازدواجية الطريق الرابط بين محافظتي المخواة وعسير حفاظا على الأرواح الناس.
كما طالبوا بسرعة استحداث مركزا للهلال الأحمر بالعرضية الشمالية بالإضافة لفرع للمرور وتجهيز الطريق بلوحات إرشادية.
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