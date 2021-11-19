شكرا لقرائتكم خبر عن تفحم سيارة في حريق بتبوك (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير احترقت سيارة بالكامل، جراء حريق اشتعل في أحد الورش الصناعية بتبوك. وكان الدفاع المدني بتبوك قد تمكن من إخماد حريق في إحدى الورش بالمنطقة الصناعية. وأضاف أن الحريق، كان نتيجة تماس كهربائي نتج عنه احتراق كلي لمركبة، دون أي إصابات – ولله الحمد.

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