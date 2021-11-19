شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس الفلسطينى يحذر من قرار الاحتلال تنظيم رحلات للطلبة اليهود للأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر قاضى قضاة فلسطين، مُستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، اليوم الخميس، من التداعيات الخطيرة للقرار الذى صدر عن "لجنة التعليم" فى الكنيست الإسرائيلية، والقاضى بإلزام المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم الإسرائيلية بإدراج المسجد الأقصى المبارك ضمن جولاتها التعليمية للطلبة اليهود.

وقال الهباش، فى بيان صحفي، إن دولة الاحتلال تمارس كافة الحيل والفبركات وتستخدم الأكاذيب وتزوير الحقائق لمحاولة إثبات أية صلة لليهود فى المسجد الأقصى المبارك، تمهيدا لفرض سيطرة إسرائيلية على المسجد ضمن حلقات تهويد المدينة المقدسة.

وطالب المجتمع الدولى بالتدخل العاجل للجم العدوان الإسرائيلى المستمر على الحرم القدسى الشريف، ومنع أى خطوات تقوم بها دولة الاحتلال لتغيير الوضع التاريخى فى المسجد الأقصى المبارك الذى أكدت القرارات الدولية أنه مكان إسلامى خالص لا حق لغير المسلمين فيه.

وحذر قاضى قضاة فلسطين من أن دولة الاحتلال تلعب بالنار وتعمل على إشعال فتيل الحرب الدينية فى العالم من خلال استمرار الاعتداء على المسجد الأقصى المبارك، الذى هو جزء من عقيدة كل مسلم على وجه الأرض، والتى لن يسلم منها أحد ولن تكون دولة الاحتلال فى منأى عن نتائجها الكارثية.

وطالب الهباش منظمة التعاون الإسلامى وجامعة الدول العربية بالعمل على حماية المسجد الأقصى المبارك، وتكثيف العمل المشترك بين المؤسسات الإسلامية والحكومات من خلال تكثيف الزيارات للمسلمين القادرين على الوصول إلى مدينة القدس، للتأكيد على إسلامية الحرم القدسى الشريف وأنه ليس للفلسطينيين وحدهم، وأن القدس ليست عاصمة دولة فلسطين فحسب بل هى العاصمة الروحية لكل المسلمين فى العالم وهى درة تاج المسلمين ورمز عزتهم وكرامتهم.