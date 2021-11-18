شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقى: الاتحاد الأوروبى شريك أساسى لبغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمى أن الاتحاد الأوروبي شريك أساسي لبلاده، مشددًا على حرص الحكومة العراقية على استثمار العلاقات التاريخية مع الاتحاد من أجل المزيد من التعاون المشترك مستقبلاً.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من رئيس وزراء بولندا ماتوش مورافيتسكي، حيث تناول الجانبان بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" مساء اليوم/الخميس/.

وأكد رئيس الوزراء العراقي، خلال الاتصال، حرص الحكومة على استثمار العلاقات مع الاتحاد من أجل المزيد من التعاون المشترك مستقبلاً.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء البولندي، عن دعم بلاده لجهود العراق وحكومته في تعزيز الاستقرار داخل العراق وعموم المنطقة.

وبحث الجانبان، السبل الكفيلة لرفع المعاناة عن العراقيين العالقين على الحدود البولندية، وبالشكل الذي يؤمن وضعهم، ويحفظ كرامتهم، والتأكيد على معالجة مشكلاتهم.

يذكرأن، أكد الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس ، ضرورة تعزيز الأمن والاستقرار في البلد وتعزيز السلم الأهلي والمجتمعي، وتوحيد الصفوف وحماية المسار الديمقراطي والالتزام بالسياقات القانونية والدستورية.

جاء ذلك خلال اجتماع برهم صالح، في قصر بغداد، مع الكاظمي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، لبحث مستجدات الأوضاع في البلاد والتطورات السياسية والانتخابات التشريعية التي جرت في 10 أكتوبر الماضي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية ، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، إن المجتمعين أكدوا ضرورة تعزيز الأمن والاستقرار في البلد وتعزيز السلم الأهلي والمجتمعي، وتوحيد الصفوف ، وحماية المسار الديمقراطي والالتزام بالسياقات القانونية والدستورية، وتعاضد الجهود من أجل تلبية تطلعات المواطنين وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية.