لبنان تمنع استخدام طائرات الدرون فوق عدة مناطق يومى السبت والاثنين المقبلين

القاهرة - سامية سيد - قررت قيادة الجيش اللبنانى منع استعمال الطائرات المسيرة عن بعد (الدرون) فوق مناطق بيروت والضاحية الجنوبية واليرزة والفياضية وبعبدا والحازمية وعاليه وذلك يومي /السبت/ و/الإثنين/، القادمين الموافقين 20 و 22 نوفبمر.

ويقيم الجيش اللبناني احتفالا بعيد الاستقلال يوم الاثنين المقبل يترأسه الرئيس اللبناني ميشال عون وبحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعدد من كبار المسئولين.

يذكرأن، أصدر المدير العام للطيران المدنى بلبنان فادى الحسن تعميما إلى جميع شركات الطيران وشركات الخدمات الأرضية العاملة في مطار بيروت الدولي حول فرض قيود على السفر من لبنان الى جمهورية بيلاروسيا بدءا من اليوم وحتى إشعار آخر.

وتضمن القرار حظر السفر من لبنان إلى بيلاروسيا مباشرة أو العابرين (ترانزيت في مطارات وسيطة بين البلدين إلا للبنانيين الذين لديهم تأشيرات دخول إلى بيلاروسيا أو لديهم إقامة ومواطني بيلاروسيا والعرب والأجانب الذين لديهم إقامة في بيلاروسيا.



وأوضح الحسن أن هذا القرار جاء نظرا للظروف الحرجة التي تشهدها الحدود البيلاروسية البولندية، مشيرا إلى أن العديد من المسافرين العرب والأجانب وصلوا مؤخرا إلى بيلاروسيا انطلاقا من بيروت عبر رحلات لشركات طيران مختلفة من بينها الناقل الجوي النظام البيلاروسي ليتم الاكتشاف لاحقا بأن الغاية من سفرهم هي انتقالهم إلى الحدود مع بولندا بهدف الدخول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع شبكات تهريب.



وأكد أن هذا القرار جاء لصعوبة التمييز بين المسافرين المتجهين إلى بيلاروسيا كوجهة نهائية والمسافرين المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي.



كان نائب رئيس المفوضة الأوروبية مارجاريتس سكيناس قد زار لبنان في الثاني عشر من الشهر الجاري والتقى بالرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، حيث طلب مساعدة الدولة اللبنانية في الحد من تسلل المهاجرين إلى دول الاتحاد الأوروبي، لافتًا إلى وجود شبكات تهريب منظمة تتولى نقل هؤلاء الأشخاص من بيلاروسيا إلى الحدود مع بولندا ويتسللون عبر الغابات إلى الأراضي البولندية.