شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على أحد قيادات الحوثية فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على القائد العسكرى الحوثيين صالح الشاعر، واتهمت الخزانة الأمريكية "الشاعر" بلعب دور فى عرقلة جهود حل الأزمة اليمنية والاستيلاء على ممتلكات تقدر قيمتها بأكثر من 100 مليون دولار.. حسبما أفادت قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم الخميس.

من ناحية أخرى، أعلن تحالف دعم الشرعية فى اليمن تنفيذ عملية واسعة على أهداف عسكرية مشروعة استجابة للتهديد الباليستى والطائرات المسيرة بعد المحاولة البائسة الحوثية لاستهداف مطار أبها الدولي.

وأوضح التحالف فى بيان أوردته قناة (الإخبارية) السعودية ، أنه تم تنفيذ ضربات جوية شملت أهدافا بمحافظات صنعاء وذمار وصعدة والجوف.

وأشار إلى أنه تم تدمير ورش ومخازن للصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة ومنظومات اتصالات، وأكد التحالف العربى أن العملية العسكرية تتوافق مع القانون الدولى الإنسانى وقواعده العرفية.

وكان تحالف دعم الشرعية فى اليمن قد أعلن فى وقت سابق اليوم أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرة حوثية مسيرة أطلقتها مليشيات الحوثى باتجاه مطار أبها الدولي.