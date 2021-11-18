عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أبل تتيح توريث حساباتها بعد الوفاة.. هل اخترت وريثك

الخميس 18 نوفمبر 2021

الخليج 365

أضافت شركة أبل، ميزة جديدة لمستخدمي حساباتها وأجهزتها، تمكنهم من إضافة عدد من الورثة الرقميين، يصل إلى 5 أشخاص.



ويمكن لهولاء الورثة أن يدخلوا إلى حساب الشخص بعد وفاته، وضمّ بياناته إلى بياناتهم وحفظها.

وأضاف عملاق الهواتف الذكية ميزة على نظامه أي أو إس 15 (IOS15) تسمح للمستخدمين بإضافة جهات اتصال ليصبحوا ورثة لحساباتهم بعد وفاتهم.

إخفاء البيانات

كانت أبل قد منعت المستخدمين من الوصول إلى بيانات وحسابات وأجهزة المتوفين، بل وتخفي جميع بيانات وصور البعض عند وفاتهم.

ولم تكن هناك طريقة واضحة أو صريحة حتى تسمح للوصول لبيانات حسابات المتوفين حتى لو قدم ذوي المتوفي الأوراق الثبوتية اللازمة لإثبات القرابة.

وتسمح خاصية الورثة الرقميين لمستخدمي أجهزة أبل وضع حتى 5 من الأشخاص كورثة لحساب أبل الخاص بكل شخص، بحيث يمكن لهولاء الأشخاص الوصول لبيانات وأجهزة الشخص في حال وفاته.

وعلى الرغم من أن أبل تسمح للمستخدمين بإضافة حسابات الورثة إلى حسابهم إلا أن الشركة تطلب من الورثة تقديم الاوراق اللازمة لإثبات أحقيتهم في الحساب.

وأفاد التقرير أن تلك الأوراق تتضمن أوراق تثبت صلة القرابة بالاضافة إلى أوراق تثبت وفاة صاحب الحساب مع مفتاح خاص يتم إرساله للورثة الرقميين للوصول إلى حسابات المتوفين.

ونوه التقرير من أن هناك متطلبات عديدية للوصول إلى حساب المتوفي إلا أنها تظل عملية أسهل مما كان عليه الوضع سابقا حيث كان على الورثة رفع قضية في أروقة المحاكم لإثبات أحقيتهم في وراثة الحساب وبالتالي الوصول للأجهزة أو بيانات المتوفي.