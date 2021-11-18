أمريكا تفرض عقوبات على قائد عسكري كبير في جماعة "أنصار الله"... وتوضح أثرها عليه

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان نشرته عبر موقعها إن الضابط، صالح مسفر الشاعر، أشرف على مصادرة الجماعة لممتلكات تزيد قيمتها على 100 مليون دولار في اليمن باستخدام مجموعة متنوعة من الأساليب غير القانونية بما في ذلك "الابتزاز".

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وجاء في البيان أن الشاعر هو قائد منظمة الدعم اللوجستي العسكري التي تسيطر عليها جماعة "أنصار الله"، وتصنفه المحاكم التابعة لها على أنه "الحارس القضائي" على الأصول المصادرة من قبل المعارضين.

وأضاف أن جهود "الابتزاز" التي قادها الشاعر، استخدمت لتمويل الجهود العسكرية للجماعة، وتعتبر مثالا على أعمالها التي "تغذي عدم الاستقرار وتزيد من المعاناة غير العادية بالفعل للشعب اليمني".

واستشهدت الوزارة في بيانها بهجوم الجماعة على محافظة مأرب، كمثال لتمويل التحركات العسكرية، قائلة إن ملايين اليمنيين نزحوا بسبب سنوات الحرب بحثا عن ملاذ، وإن هذه الإجراءات تساهم في تفاقم الوضع الإنساني في اليمن.

من جانبها قالت أندريا جاكي، مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية:

صالح مسفر الشاعر هو الضابط العسكري الرئيسي للحوثيين المسؤول عن سرقة الأصول من المواطنين اليمنيين وتوجيه حملة المصادرة التي تطيل من الصراع المستمر في اليمن من خلال عرقلة حلها.

وختمت بالقول إن الولايات المتحدة ستظل ملتزمة بـ"فضح أولئك الذين يسعون إلى تفاقم الأزمة في اليمن" من خلال حرمانهم من الوصول إلى النظام المالي العالمي.

جاء قرار العقوبات المتخذ اليوم وفقا لأمر تنفيذي، يحظر ممتلكات الأشخاص "الذين يهددون السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن".

ويعني الأمر، أنه يتم حظر جميع الممتلكات والمصالح التابعة مباشرة للشخص المستهدف في الولايات المتحدة أو في حوزة أو تحكم أمريكيين، كما تحظر الكيانات التي يمتلكها بشكل مباشر أو غير مباشر.

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