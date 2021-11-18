شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة رضيع سورى على الحدود البيلاروسية البولندية بسبب الجوع والجفاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى طفل سورى يبلغ من العمر عاما واحدا في غابة على الحدود البولندية البيلاروسية، جاء ذلك في تغريدة للمركز البولندي لمؤسسة المعونة الدولية هذا على تويتر مساء الخميس، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

وجاء في مصادر المركز البرولندي: "بعد الساعة 02:26 (04:26 بتوقيت موسكو) تلقينا رسالة مفادها أن شخصا واحدا على الأقل موجود الآن في الغابة يحتاج إلى مساعدة طبية". وبحسب رجال الإنقاذ ، اتضح على الفور أن ثلاثة أشخاص بحاجة إلى المساعدة. وقال الصندوق "مكثوا في الغابة لمدة 1.5 شهر".

"الشاب كان يعاني من آلام شديدة في البطن ، كان جائعا ومصابا بالجفاف. إلى جانبه كان هناك زوجان سوريان بحاجة إلى المساعدة، وأصيب الرجل بتمزق فى ذراعه ، وكانت المرأة مصابة بطعنة في أسفل ساقها بينما مات طفل فى الغابة ".

خلال العام الحالي ، منع حرس الحدود البولنديون أكثر من 35 ألف محاولة لعبور الحدود البولندية البيلاروسية بشكل غير قانوني ، وهو ما يزيد 370 مرة عن العام الماضي. في 8 نوفمبر ، تصاعد الموقف بشكل حاد - اقترب عدة آلاف من المهاجرين من الحدود. بشكل دوري ، في مجموعات كبيرة ، يحاولون اختراق الحواجز ودخول أراضي بولندا.

يذكرأن، أفادت سلطات مطار مينسك، بإقلاع طائرة تقل مهاجرين من بيلاروسيا باتجاه العراق، بحسب "الشرق بلومبرج" .

ومن المنتظر أن يستقل نحو 430 مهاجراً، معظمهم من أكراد العراق، رحلة من مينسك إلى بغداد، وفق ما أفادت وزارة الخارجية العراقية، فيما أدان وزراء خارجية مجموعة السبع والاتحاد الأوروبى أزمة الهجرة الحالية على حدود بيلاروسيا.

وقال الوزراء فى بيان "نحن وزراء خارجية مجموعة كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ندين تنظيم نظام بيلاروسيا للهجرة غير النظامية عبر حدوده".

وأضافوا أن "هذه الأعمال القاسية تعرض حياة الناس للخطر، نحن متحدون فى تضامننا مع بولندا، وكذلك مع ليتوانيا ولاتفيا، التى استهدفها هذا الاستخدام الاستفزازى للهجرة غير النظامية كتكتيك مختلط"، بحسب ما أورده الموقع الرسمى للحكومة البريطانية.

وأكدوا ضرورة تزويد المنظمات الدولية بوصول فورى ودون عوائق لتقديم المساعدة الإنسانية، وأشاد الوزراء بالإجراءات التى يقوم بها الاتحاد الأوروبي، الذى يعمل بشكل وثيق مع بلدان المنشأ والعبور.