اخبار الخليج

بغداد تعلن وصول طائرة العراقيين العالقين على حدود بيلاروسيا إلى أربيل

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن بغداد تعلن وصول طائرة العراقيين العالقين على حدود بيلاروسيا إلى أربيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الخميس، عن وصول طائرة تقل عراقيين عالقين عند حدود بين بيلارورسيا وبولندا، إلى مطار أربيل.

 

وقالت الوزارة - فى بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن "طائرة العراقيين العائدين من بيلاورسيا وصلت لمطار أربيل بعد عودتها من العاصمة البيلاروسية مينسك".

 

وكانت وزارة النقل العراقية قد أعلنت - فى وقت سابق - انطلاق إحدى طائرات أسطولها الجوى من مطار بغداد الدولى إلى مطار مينسك والمخصصة لإجلاء المواطنين العراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية البولندية.

 

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا