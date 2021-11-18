شكرا لقرائتكم خبر عن بغداد تعلن وصول طائرة العراقيين العالقين على حدود بيلاروسيا إلى أربيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الخميس، عن وصول طائرة تقل عراقيين عالقين عند حدود بين بيلارورسيا وبولندا، إلى مطار أربيل.

وقالت الوزارة - فى بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن "طائرة العراقيين العائدين من بيلاورسيا وصلت لمطار أربيل بعد عودتها من العاصمة البيلاروسية مينسك".

وكانت وزارة النقل العراقية قد أعلنت - فى وقت سابق - انطلاق إحدى طائرات أسطولها الجوى من مطار بغداد الدولى إلى مطار مينسك والمخصصة لإجلاء المواطنين العراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية البولندية.