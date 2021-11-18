شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة اللبنانى: حالة الشح المائى قد تشعل الحروب.. وينبغى مجابهتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض، إن موضوع المياه يمثل محورا مهما في القضايا الملحة التي يشهدها المجتمع الدولي، موضحا أن استمرار حالة الشح المائي قد تساهم في إشعال الحروب، وهو الأمر الذي ينبغي الانتباه إليه جيدا.

وأشار، خلال كلمته أمام اجتماع المجلس الوزارى العربي للمياه المنعقد حاليا بجامعة الدول العربية، إلى أن الدول العربية لا تملك السيطرة الكاملة على منابعها المائية.

وأضاف الوزير اللبناني، الذى يترأس أعمال الدورة الحالية للمجلس، أن هناك ثلاثة تحديات تواجه المنطقة العربية، فيما يتغلق بقضية المياه، منها المتعلقة بالدول العربية المشاركة في الأنهار مع دول اخرى، بالاضافة إلى المساعي الاسرائيلية للسيطرة على مصادر المياه سواء القادمة من الأنهار او المياه الجوفية.

في حين يبقى التحدى الثالث، بحسب الوزير اللبناني، هو الكيفية التي يمكن بها مواجهة الشح المتزايد، والتي يفاقمها العديد من الظروف، وعلى رأسها التغيرات المناخية والزيادة السكانية، وذلك عن طريق الإدارة الصحيحة للموارد المائية.

وأضاف أن التحدى الثالث يرتبط بالادارة الداخلية للدول العربية، حيث ينبغي عليها العمل على إدارة مواردها المائية بطريقة سليمة، كما ينبغي العمل معا عبر تبادل الخبرات في هذا الإطار.