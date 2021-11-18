شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ امرأة تعرضت لاختناق في حريق بجدة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير تمكنت قوات الدفاع المدني من إنقاذ امرأة تعرضت لاختناق في حريق بجدة. وكانت المرأة قد تعرضت لاختناق طفيف، إثر حريق بسبب تماس كهربائي. وقد تم نقلها للمستشفى بوساطة الجهة المختصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

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